LG G7 ThinQ root erişimini sağlama işlemi için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. LG’nin 2018 yılı amiral gemisi akıllı telefon modeli G7 ThinQ üst düzey bir cihazdan beklenen başarılı donanımsal özellikler ve şık tasarıma sahip. Bu akıllı telefonda ileri düzey özelleştirmeler gerçekleştirmek ve bazı özel araçlardan yararlanmak isteyen kullanıcıların root erişimini sağlamaları gerekiyor.

Ele alacağımız işlemlerin çeşitli riskler (softbrick, bootloop gibi) içerdiğini, garantiyi sonlandırdığını; işlem sırasında ya da sonrasında meydana gelebilecek sorunlarda sorumluluğun tamamen kendinize ait olduğunu hatırlatalım.

LG G7 ThinQ Root Rehberi

Gerekenler

Minimal ADB and Fastboot‘u yükleyin.

USB Debugging / USB Hata Ayıklama seçeneğini etkinleştirin.

LG G7 ThinQ akıllı telefonda bootloader kilidini açın. Bootloader kilidini açmadan cihazda root erişimini sağlamanız mümkün değil.

lg-g7-patched-boot.img dosyasını indirin.

Root Erişimini Sağlama

Akıllı telefonda bootloader kilidini kaldırdığınızdan emin olun. lg-g7-patched-boot.img dosyasını kişisel bilgisayarınıza indirin. Bu dosyayı g7-root.img şeklinde yeniden adlandırın.

Bu dosyayı Minimal ADB and Fastboot kurulum dizinine aktarın. Bu dizinde boş bir alanda Shift + Sağ tıklama kombinasyonunu kullanıp açılan menüdeki Open Command Prompt Window seçeneğine tıklayın. Komut istemi aracı çalıştırılacaktır.

Akıllı telefonu USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın. adb reboot bootloader komutuyla cihazın bootloader modunda açılmasını sağlayın.

Cihaz bootloader moduna geçince Magisk’i flash’lamak için bu komutları girin:

fastboot flash boot_a g7-root.img

fastboot flash boot_b g7-root.img

Son olarak akıllı telefonu yeniden başlatmak için fastboot reboot komutunu kullanın.

Cihaz açılınca buradan Magisk Manager kurulum dosyasını indirin, akıllı telefonunuza transfer edin ve Magisk Manager’ı yükleyin. Kurulumun ardından aracı çalıştırdığınızda cihazda root erişiminin sağlandığını göreceksiniz.

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