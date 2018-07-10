OnePlus bugün 3 ve 3T akıllı telefonları için final open beta yapılarını yayımladı. Güncelleme OnePlus 3 için Open Beta 39 ve OnePlus 3T içinse Open Beta 30 adına sahip. Bunlar son sürümler olacak. Çünkü Çinli şirket bu ayın sonunda kararlı sürümü yayımlamaya hazırlanıyor.

Son yapılarda ön ve arka kamera arasındaki geçişler optimize edildi ve başlatıcı bir miktar daha iyileştirildi. Uygulama tepsisindeki arama etiketleri de değiştirildi. Yeni Yüklenenler adında bir sekme eklendi.

OnePlus 3 ve 3T OxygenOS Açık Betasında Sona Yaklaşıldı

OnePlus için yayımlanan değişim günlüğünde yer alanlar bunlar. Ancak bazı adı geçmeyen hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri ile karşılaşmayı bekleyebilirsiniz. Her zaman olduğu gibi açık beta sürümünü yüklemek veri kaybı gibi potansiyel riskler taşıyor. O nedenle dikkatli olmakta yarar var.

Önceki açık beta sürümünü çalıştıran cihazlar bu yeni versiyonu OTA biçiminde alacaklar. Bunun en geç birkaç güne tamamlanması bekleniyor. Şirketin şu sayfasından dileyenler bu beta sürümünü manuel olarak cihazlarına yükleyebiliyor. Ayrıca betadan resmi sürüme geri dönmenin tüm verilerin silinmesiyle sonuçlanacağını hatırlatalım.

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