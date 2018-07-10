Samsung Galaxy J6’da ekran görüntüsü almak için izlenmesi gereken aşamalara bakacağız. Android işletim sistemli akıllı telefonlardaki ekran görüntüsü alma özelliğinin ne kadar faydalı olduğu konusunda sanıyoruz herkes bizimle aynı fikirde olacaktır. Zaman zaman çeşitli internet sitelerinde veya sosyal ağlarda gördüğümüz içerikleri bir kenara kaydetmek / arkadaşlarımızla paylaşmak için ekran görüntüsü alıyoruz. Bu özellik bizler gibi içerik hazırlayan teknoloji editörlerinin işlerini de hayli kolaylaştırmakta. Yeni bir akıllı telefon satın alan kullanıcıların yaptıkları ilk şeylerden birisi doğal olarak cihazda ekran görüntüsünün nasıl alınabildiğini öğrenmek oluyor.

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