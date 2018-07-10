Hali hazırda üç farklı Galaxy S10 cihazı bekliyoruz. Beyond 0 kod adlı Galaxy S10, 5.8 inç kıvrımsız düz bir Super AMOLED ekrana sahip olacak. Parmak izi sensörü yanda bulunacak ve 12 MP geniş + 12 MP tele kameralar taşıyacak.

Galaxy S10+ (Beyond 1) 6.2 inç kıvrımlı Super AMOLED ekranla gelirken ayrıca parmak izi sensörü ekranın içerisine gömülü bulunacak. 12 MP geniş + 12 MP tele + 16 MP sabit odaklı 120 derece süper geniş açılı lensleri ve tek bir ön kamerası olacak.

Son olarak Galaxy S10+ (Beyond 2) karşımıza çıkıyor. Bu cihazda 6.44 inç kıvrımlı Super AMOLED ekran, ekran içi parmak izi sensörü, Galaxy S10+’ın üçlü kamera düzeneği ve ek olaraksa yeni bir çift özçekim kamera sistemi yer alıyor.

Samsung Galaxy S10+ Çift Özçekim Kamerasıyla Gelecek

Tüm bu bilgiler The Bell isimli Koreli bir yayıncıdan geliyor, yani Samsung’un evinden.

Bu kameraların Galaxy A8 (2018)’de olduğu gibi 16 MP + 8 MP düzeneğiyle Live Focus desteği yani portre moduyla çekim yapabilme imkanı sunacağı düşünülüyor.

Samsung, 10 serisi amiral gemilerini gelecek yıl düzenlenecek Dünya Mobil Kongresi’nde tanıtacak. Ancak işler bu hızında devam ederse, doğrusu kongreye kadar hemen her şeyi öğrenmiş olacağız.

Şu aralar en çok beklenenler arasında Galaxy Note9 var. Cihaz önümüzdeki ay, 9 Ağustos’ta resmiyet kazanacak.

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