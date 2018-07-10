Tepesinden fırlayıp çıkan özçekim kamerası ve ufacık çerçeveleriyle vivo NEX ilk kez tanıtıldığı 12 Haziran’dan bu yana büyük ses getirdi. Çin’de yapılan tanıtımdan neredeyse bir ay sonra şirket bugün cihazın bu ay sonunda tüm dünyaya açılacağını resmen duyurdu. İlk 5 uluslararası pazar arasında Rusya, Hindistan, Malezya, Hong Kong ve Tayvan var.

vivo NEX Bu Ay Tüm Dünyaya Açılıyor

Cihaz iki versiyonla geliyor. Ekran içi parmak izi sensörlü ve Snapdragon 845 çipsetli vivo NEX S ile Snapdragon 710 çipsetli ve arkada normal bir sensörü olan vivo NEX A. Her ikisinde de benzersiz bir özçekim kamerası bulunuyor. Ayrıca yüzde 86 ekran/gövde oranı gibi devasa bir değere sahipler. Ancak nasıl hesaplandığına göre bu oran yüzde 91‘e kadar çıkabiliyor.

NEX S ilk kez Çin’de duyurulduğu zaman, fiyatının depolama seçeneklerine göre 700 dolar ile 780 dolar arasında olacağı açıklanmıştı. NEX A ise 605 dolar fiyat etiketine sahipti. Diğer marketlerde de fiyatların benzer olacağı düşünülüyor. Ancak vergilerden dolayı ufak farklılıklar olacaktır.

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