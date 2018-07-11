Xperia XA2 ve XA2 Ultra modellerini Ocak ayında kullanıcılarla buluşturan Sony, XA2 Ultra modelinin biraz modifiye edilmiş hali olarak nitelendirilebilecek Xperia XA2 Plus modelini duyurdu. Akıllı telefonun 6 inç genişlikli diameter ekranı yeni 18:9 en boy oranı değeriyle geliyor. Yeni ekran en boy oranı sayesinde XA2 Ultra’ya kıyasla hem genişlik hem de uzunluk değerinin azaldığı görülüyor. Plastik arka yüzeyin yeni alüminyum panelle değiştirilmiş olması da sevindirici.

6 İnç Ekranlı Sony Xperia XA2 Plus Akıllı Telefon Duyuruldu

Arka yüzeyde dairesel formda parmak izi okuyucu ve 23 MP çözünürlüklü tek bir kamera var. Ön yüzde ise çift selfie kameralı Xperia XA2 Ultra’nın aksine 8 MP çözünürlüklü tek kamera bulunmakta.

Cihaza Qualcomm’un orta seviye Snapdragon 630 yongaseti güç veriyor. 4 GB ve 6 GB RAM seçenekleri var. Dahili depolama biriminde de yine 64 GB ve 128 GB seçenekleri sunuluyor. Depolama alanı microSD hafıza kartlarıyla artırılabilmekte. Quick Charge 3.0 teknolojili 3580 mAh kapasiteli pil barındıran Xperia XA2 Plus akıllı telefonun kutusundan Android 8.0 Oreo işletim sistemi versiyonuyla çıktığını belirtelim.

Sony yeni orta seviye akıllı telefonunun fiyatı hakkında bilgi vermezken cihazın siyah, gümüş, altın ve yeşil renk seçenekleriyle Ağustos ayında Avrupa ülkelerine giriş yapacağını sözlerimize ekleyelim.

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