HTC‘nin blok zinciri tabanlı bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı haberini ilk kez duymuyoruz. Exodus olarak da bilinen bu telefon Exodus kripto para cüzdanı ile karıştırılmamalı. Bugün yapılan resmi duyuruda, şirket cihazı bu sonbaharda bekleyebileceğimizi açıkladı. Exodus “kurtarma anahtarı olan ilk soğuk cüzdan telefon” olarak tanınıyor. Bu hamle bir anlamda HTC’nin ne kadar ileri görüşlü bir şirket olduğunu da tüm dünyaya kanıtlıyor.

HTC, Blok Zinciri Tabanlı Akıllı Telefonu Exodus’u Tanıttı

Cihaz hakkında henüz yeterince bilgi yok. Ancak bir web sitesi açılmış. Bu web sitesine email adresinizi bıraktığınızda projeyle ilgili son gelişmelerden haberdar oluyorsunuz.

Blok zinciri tabanlı bir ürün olduğundan beraberinde bazı eşsiz özelliklerle geleceğini tahmin ediyoruz. Örneğin, şifreli verilerin bulut yerine fiziksel hafızada saklanması, kripto varlıkların cihazda muhafaza edilmesi ve bunu yaparken de özel anahtarların kontrol yönetilebilmesi gibi. Ayrıca merkezsiz uygulamalar ve bu uygulamalara özel mağazalarla karşılaşılabilir (iExec gibi).

Uygulamalardan bahsetmişken HTC’nin, epey popülerlek kazanan Cryptokitties oyununun geliştiricileri ile bir süredir çalıştığı biliniyor. Oyun tamamen blok zinciri üzerine kurulu ve kullanıcıların eşsiz kedileri büyütmesini, toplamasını ve takaslamasını sağlıyor.

İki şirket bir araya gelerek verilerinizi kontrol etmenizi ve güvende tutmanızı sağlayan bir uygulama geliştirdi. Bu uygulamanın Exodus’tan önce gelmesi bekleniyor. Uygulama birçok HTC cihazına sunulacak ve bunların en başında bu yılın amiral gemisi HTC U12+ var.

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