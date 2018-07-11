Instagram’da Story – Hikaye Üzerinden Soru Sormak için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Son dönemde bünyesine çok sayıda yeni özellik katan sosyal ağ uygulaması Instagram‘a kullanıcıların ilgisini çekeceğini tahmin ettiğimiz yeni interaktif bir özellik daha eklendi. Grup görüntülü görüşme, anket ve GIF ekleme gibi özelliklerin ardından nihayet soru sorma imkanı da sunulmaya başlandı. Story – hikayelerde kullanılabilen bir sticker sayesinde arkadaşlarınızın cevaplarını da yayınlayabildiğiniz sorular oluşturabiliyorsunuz. Arkadaşlarınızla eğlenceli diyaloglar başlatabileceğiniz bu yeni özelliğin kullanımı oldukça kolay.

Instagram’da Story – Hikaye Üzerinden Soru Sormak

Öncelikle bir fotoğraf ya da video çektikten sonra Question yani soru sorma sticker’ını seçin.

yani soru sorma sticker’ını seçin. Sorunuzu yazıp story’nin dilediğiniz bir yerine konumlandırın ve hikayeyi paylaşın.

Arkadaşlarınız story’den soruyu gördüğünde üzerine dokunup cevaplarını size özel olarak gönderebiliyor.

Alternatif olarak size soru sorulması için Ask me anything aracını da kullanabilirsiniz.

aracını da kullanabilirsiniz. Verilen yanıtları görüntülemek için iletide yukarı doğru kaydırma yapabilirsiniz.

Dilediğiniz cevapları cevabı yazan kişinin hesabını / kimliğini açıklamadan story’den paylaşabiliyorsunuz.

Yeni özellik Instagram’ın daha etkin şekilde kullanımını sağlayabilir. Story’leriniz üzerinden soracağınız sorular ve yayınlayacağınız cevaplar DM kutunuzda ilginç mesajların belirmesine neden olabilir. Story üzerinden soru sorma sticker’ı çok takipçili hesapların daha fazla etkileşim almasını kolaylaştırabilir, o nedenle yeni özelliğin beğenileceği açık.

Instagram’a eklenen yeni özellikler tüm kullanıcılara aynı anda sunulmuyor, o nedenle soru sorma sticker’ının hesabınızda kullanılabilir hale gelmesi biraz zaman alabilir.

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