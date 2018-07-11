Samsung sıradaki amiral gemisi Galaxy Note9‘u tüm dünyaya tanıtmaya hazırlanıyor. Bunun için verilen tarih 9 Ağustos ve etkinlik yeri New York. Koreli şirket akıllı telefonunu SM-N9600 model numarasıyla TENAA’da listelemeyi başardı.

Donanım özellikleri hâlâ açıklanmış değil. Ancak harf ve rakamların bir araya geliş biçimi phablet’in Çin marketine sunulacak özel bir sürümüne işaret ediyor.

Samsung Galaxy Note9 TENAA Üzerinde Listelendi

Listelemede paylaşılan pek fazla bilgi yok. Yalnızca işletim sisteminin Android olacağı belirtilmiş. Şimdilik S Pen‘in Bluetooth desteğine sahip olacağını biliyoruz. Daha önce sızdırılan bir basın görselinde Galaxy Note9’un Galaxy Note8 ile fazlasıyla benzer görüneceği ortaya çıkmıştı.

Samsung büyük ihtimalle Galaxy Note9’da 6.4 inç AMOLED bir panel kullanacak. Bu panel 18.5:9 en/boy oranına sahip olacak ve Infinity ekran özelliğini taşıyacak. Uluslararası sürümlerde Exynos 9810 çipseti kullanılacakken, Çin ve ABD gibi pazarlarda Snapdragon 845 görev alacak. Galaxy S10’un aksine Note9’da parmak izi sensörü arka kameranın altında kalmaya devam edecek.

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