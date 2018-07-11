Samsung Galaxy Tab S4’ün Klavye Kılıfı ve Stylus’ı ile Tanışın

Samsung‘un sıradaki üst sınıf tableti Galaxy Tab S4, yapılan tüm sızıntılar ve iddialar göz önüne alındığında artık çıkışa oldukça yakın görünüyor. Cihazın dış görümü hakkında hali hazırda iyi bir fikir edinmiştik. Ayrıca donanım bilgileri de büyük oranda biliniyordu. Bu kez tabletin aksesuarlarını ve beyaz renkli sürümünü görme şansına erişiyoruz.

Galaxy Tab S4’ün Klavye Kapağı ve Stylus’ı ile Tanışın

Önemli sızıntılara imza atan ünlü Twitter kanalı Evan Blass, Tab S4’ün opsiyonel klavye kılıfını ortaya çıkardı. Böylelikle tabletin Apple’ın iPad Pro‘su ile doğrudan rakip olacağı anlaşılıyor. Ancak fiyat tarafında biraz daha uygun olacaktır.

Sonraki görsel tableti beyaz rengiyle sergiliyor. Bu renk seçeneği beraberinde yine beyaz bir stylus ile geliyor.

Evan aynı zamanda Galaxy Tab S3 kalemiyle S4 kalemini karşılaştıran bir görsel paylaşmış. Yeni kalem daha ince ve parlak. Ayrıca daha gelişmiş özellikler sunuyor da olabilir.

Parmak izi okuyucusu gizemini korumaya devam ediyor. Tablette bir parmak izi sensörü olup olmayacağı ya da yan tarafına mı yerleştirildiği henüz bilinmiyor. Ekran içi sensörü ihtimali de var ancak henüz günümüzün son teknoloji akımlarını yansıtmayan bir cihazda (çerçevesiz ekran gibi) bu fikir pek gerçekçi gelmiyor. Ayrıca ana ekran butonunun da görüntüler de yer almadığını belirtelim.

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