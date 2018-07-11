Sevilen uygulamalardan Snapchat‘te arkadaş listesinin tamamını görüntülemek için izlenmesi gereken aşamalara bakacağız. Snapchat 2018’de kendi felaketine sebep olan bazı güncellemeler yayınlamaya başladı. Uygulamada yapılan değişiklikler birçok kullanıcıyı ciddi anlamda kızdırdı. Güncellemeler sonrası büyük eleştiriler alan Snapchat eski tasarıma dönme yolunda bazı adımlar atma yoluna gitti. Uygulamanın iOS versiyonunda arkadaş sohbetleri ve story’ler için özel sekmeler var. Ne yazık ki Android versiyonunda durum böyle değil. Profil ekranından My Friends seçeneğinin kaldırılmış olması da önemli bir eksiklik. Bu seçenek olmadığına göre tüm arkadaşlarınızın listesini nasıl görebileceksiniz? Bu küçük rehberimizde Snapchat’teki arkadaş listesinin tamamını görüntülemek için ne yapabileceğinizi ele alıyoruz.

Snapchat: Arkadaş Listesinin Tamamını Görüntülemek

İlk Yöntem

Öncelikle Snapchat uygulamasını açın ve sol alt kısımda yer alan butonu kullanarak sohbetlerin yer aldığı ekrana erişin.

Arayüzde sağ üstte bulunan ve yeni sohbet oluşturulmasını sağlayan butona dokunun.

Açılan arayüzden tüm arkadaş ve gruplarınızın bulunduğu listeyi görebileceksiniz. Burada yine Best Friends ve Recents gibi kullanışlı kategoriler de mevcut.

İkinci Yöntem

Snapchat uygulamasını açın ve rastgele bir snap alın.

Sağ alt kısımda bulunan gönderme butonunu kullanın.

Burada yine ilk yöntemdekine benzer şekilde tüm arkadaş ve gruplarınızın bulunduğu liste karşınıza gelecektir.

Gördüğünüz gibi Snapchat’teki arkadaş listesinin tamamını görüntülemek hiç de zor değil.

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