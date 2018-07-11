Telegram’da telefon numarasını değiştirmek için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Telegram esasında popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a kıyasla daha fazla özellik barındırıyor. Uygulama geçtiğimiz dönemlerde bünyesine kendisini imha eden mesajlar gönderme, başarılı sticker’lar, sesli arama gibi özellikler de kattı. Cep telefonu numaranızı çeşitli sebeplerle değiştirmek durumunda kaldıysanız akıllı telefonunuzdaki uygulamayı kaldırıp yeniden yüklemeye gerek kalmadan Telegram’da telefon numarasını değiştirmek isteyebilirsiniz. Bu değişimi Android ve iOS işletim sistemli cihazlar için hazırlanan Telegram versiyonlarıyla yapmak mümkün.

Kullanmak istediğiniz yeni numaranın halihazırda Telegram’da bir hesapla ilişkili olmaması lazım. Telefon numaranızı değiştirdiğinizde Telegram’daki arkadaşlarınız numaranızı değiştirdiğinizi görebilecekler. Tüm verileriniz elinizde olacak, telefon numaranızı değiştirdikten sonra da bu veriler kaybolmayacak.

Telegram’da Telefon Numarasını Değiştirmek

Biz aşamaları Android işletim sistemli akıllı telefon üzerinden ele aldık ancak aynı aşamaları Telegram’ın iOS versiyonunda da takip edebilirsiniz.

Telegram uygulamasını çalıştırın ve arayüzde sol üst kısımda bulunan menü butonuna dokunun.

Alt kısımda yer alan Settings seçeneğine girin.

Profil görselinizin hemen altında bulunan telefon numarasına dokunun.

CHANGE NUMBER seçeneğine dokunun ve ardından OK ile devam edin.

Yeni telefon numaranızı girin ve sağ üst kısımdaki tick butonunu kullanın.

Bu numaraya SMS’le gönderilen doğrulama kodunu yazıp yine sağ üst kısımda yer alan tick butonuna dokunun.

Gördüğünüz gibi Telegram’da telefon numarasını değiştirmek oldukça kolay.

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