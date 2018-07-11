Xiaomi, Türkiye’de ilk Mi mağazasını açmaya hazırlanıyor. Sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşılan ekran görüntülerine bakılırsa şirket ilk mağazası için Vadi İstanbul AVM’yi seçmiş.

Xiaomi, Türkiye’de Mağaza Açmaya Hazırlanıyor

Ancak bunun resmi bir Xiaomi mağazası mı olacağı henüz netlik kazanmış değil. Yalnızca Xiaomi ürünleri satan üçüncü parti bir mağaza veya yetkili satıcı bile olabilir.

Ülkemizdeki kaynaklarda Xiaomi’nin Türkiye pazarına en erken 2019’un ilk aylarında çevrimiçi bir mağazayla gireceği paylaşılmıştı. Fiziksel mağaza için verilen tarih ise 2019’un üçüncü çeyreğiydi.

Xiaomi şu anda İspanya, İtalya ve Fransa gibi diğer Avrupa ülkelerinde operasyonlarını yürütüyor ve Eski Kıta civarlarında birkaç ülkede resmi dağıtıcıları var.

Not: Bir kullanıcı Evofone isimli bir bilgi teknoloji şirketinin Türkiye’deki resmi Xiaomi dağıtıcısı olduğunu ve İstanbul’daki Mi mağazasının onlar tarafından açıldığını belirtmiş. Bu bilgiyi de paylaşalım.

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