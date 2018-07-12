Huawei Nova 3i, Kirin 710 Çipsetiyle Ortaya Çıktı

Huawei dün Nova 3 için ön siparişleri açtı. Ancak sızdırılan fotoğraflara bakılırsa Çinli şirket ayrıca Nova 3i adında bir telefon üzerinde daha çalışıyor. Bu telefon Kirin 710 yonga setine sahip. Aynı zamanda daha az işlevsel bir ana kamerası var ancak hızlı şarj özelliğinden mahrum.

Telefon tam anlamıyla aynı dış görünüme sahip; çentikli ekran, çift kamera ve arkada bir parmak izi sensörü. Kirin 710 yonga seti HiSilicon portföyündeki yeni orta sınıf çözüm olacak. 12 nm sürecinden geçirilen çip bazı yapay zeka özellikleri ile geliyor. Bunları önceleri Kirin 970’de görmüştük.

Çift özçekim kamerası 24 MP + 2 MP olarak kalmaya devam edecek. Ancak ana kamera tarafında 16 MP bir sensör ve 2 MP bokeh lensi ile karşılaşılacak. Bu Nova 3 için 16 + 24 MP AI kamera şeklindeydi. Bataryanın da biraz daha küçük olması bekleniyor: 3340 mAh ve sıradan 5V / 2A dolum hızı sunuyor.

Huawei Nova 3i ya 4 GB RAM, 128 GB depolama ya da 6 GB RAM ve 64 GB depolama ile gelecek. Sıra dışı bir düzen olduğu doğru. Ancak 3i’de melez bir ikinci yuva bulunduğundan depolamanın sorun olmaması ihtimali hayli fazla.

Önceki haberimizde Filipinler’in cihaza sahip olacak ilk ülke olabileceğini söylemiştik. Ancak o zamanlar Nova 3i için tekrar elden geçirilmiş Nova 3 denilmekteydi.

Şimdi bunun doğru olmadığı ortaya çıktığına göre Huawe’in muhtemel her noktada bu yeni cihazını piyasaya sunması ve böylece Samsung ile Apple’ın çözümlerine karşı sıkı şekilde yarışmaya devam etmesi bekleniyor.

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