Modern akıllı telefonlarda pil büyüklüğü noktasında neredeyse sınıra ulaşmış durumdayız. Bu sorunu çözmek isteyen üreticiler Ar-Ge paralarını hızlı şarj teknolojisini geliştirmede kullanıyor. Şu anda piyasada bununla ilgili birçok teknoloji var. Ancak Oppo’nun yeni duyurduğu ve Find X Lamborgini Edition’da kullanacağı Super VOOC şarj standardı en hızlısı olacağa benziyor. Sadece 35 dakikada 3.750 mAh bir bataryayı doldurmayı vaat ediyor.

Huawei’in Yeni Hızlı Şarj Teknolojisi En İyisi Olabilir

Ancak Huawei‘in “Huawei Power” adaptörü ile gelmesi beklenen yeni hızlı şarj teknolojisi her şeyi değiştirebilir. Astec Elektronik tarafından geliştiriliyor ve Çin’de 3C sertifikası aldı. Listeleme birkaç farklı modda çalışabildiğini gösteriyor ancak en hızlı olanı 4A – 10 V ve maksimum çıkışı 40 W. Bu, mevcut Huawei P20 serisinin 22.5 W değerine kadar çıkan şarj standardına kıyasla neredeyse iki kat daha fazla hız demek.

Sıradaki Mate 20’nin bu standart ile gelmesi bekleniyor. Ancak bununla ilgili henüz hiçbir haber bulunmuyor.

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