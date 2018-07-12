Polanyalı bir web sitesi yaklaşan Galaxy Note9’un fiyatıyla ilgili oldukça ilginç bir bilgi paylaştı. Bu sızıntı da hem cihazın fiyatı hem de piyasaya çıkacağı ülke öğreniliyor. Medyaya göre bilgi cihazın ön bilgilendirme toplantısına katılan bir Samsung çalışanından geliyor.

Samsung Galaxy Note9 Fiyatı ve Çıkış Tarihi Açıklandı

Ön bilgilendirmede konuşmacı 1158 dolar gibi bir fiyattan bahsetmiş ve bu temel sürüm olan 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı için geçerliymiş. Bu da Note9’un piyasaya çıktığında selefi ile aynı fiyatta olacağını gösteriyor. Cihaz Polonya marketine 24 Ağustos’ta giriş yapacak ve ön siparişler 9 Ağustos’ta alınacak.

Bu anlamda diğer Avrupa ülkelerinde de fiyatlandırma ve çıkış tarihi noktasında bir farklılık olacağını düşünmüyoruz. Belki gümrük ve vergi taraflarında ufak değişiklikler görebiliriz. Ülkemiz içinse isabetli bir tahminde bulunmak zor.

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