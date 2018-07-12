Xiaomi geçtiğimiz haziran ayının sonunda Mi Explorer programını yayına aldı ve bu programla markanın hayranlarına temmuz’un son haftasında İspanya’da düzenlenecek bir ürün tanıtımına katılma şansı verildi. Bilgilere göre etkinlik uluslararası bir çıkış olacak ve büyük ihtimalle Xiaomi Mi A2 için yapılacak.

Xiaomi Mi A2, 24 Haziran’da Tüm Dünyaya Tanıtılacak

Xiaomi Mi A2’nin Xiaomi Mi 6X ile aynı donanımı paylaşması fakat alışılmış MIUI arayüzü yerine stok Android çalıştırması bekleniyor. Bu da 4 veya 6 GB RAM kapasitesi ve Qualcomm Snapdragon 660 yonga seti ile karşılaşılacağı anlamına geliyor.

Arkada yer alan çift kamera düzeneği 12 MP + 20 MP özelliğine sahip. Ayrıca bazı yapay zeka işlevleri ile geliyor. Ancak bunlar gerçekte MIUI arayüzünün bir parçası olan özelliklerdi. O nedenle Xiaomi’nin saf bir Android’e 200’den fazla sahne tanıma modunu eklediğini görmek ilginç olacak.

Son sızıntılarda Mi A2‘nin Altın, Mavi ve Siyah renklerle sunulacağı paylaşılıyordu. Ayrıca dört farklı depolama seçeneği iddialar arasında. Bu da 4 / 64 GB düzenine sahip Mi A1’e kıyasla büyük bir yenilik demek.

Duyuru Mi forumlarından yapıldı ve Xiaomi yazısında birkaç hayrana etkinliğe katılma şansı sunulacağından söz etti. 11 Temmuz ve 18 Temmuz tarihleri arasında dilerseniz bilgilerinizi girerek bu seçmeye katılabilirsiniz. Fakat kendi seyahat ve harcama masraflarınızı karşılaşamanız gerekecek.

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