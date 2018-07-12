Çinli telekominasyon ekipmanı üreticisi ve akıllı telefon markası ZTE ile Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı arasındaki savaşta sona yaklaşılıyor. Birçok durdurma, ceza ve ticaret yasağının ardından Ticaret Bakanlığı, Twitter hesabı üzerinden anlaşmanın tamamlanmak üzere olduğunu duyurdu. Anlaşma ZTE’nin bir emanet hesaba 400 milyon dolar yatırması ve böylece reddetme emrini kaldıracak bildiriyi almasını gerektiriyor.

ZTE ile ABD Arasındaki Yasak Tarafların Anlaşmasıyla Kalkıyor

Şirketin bundan önce, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki ticaret ambargosunu ihlal ettiği gerekçesiyle ABD’li bileşen üreticileriyle ticareti yasaklanmıştı. Çinli şirket, içerisinde Amerikan çipleri bulunan yüksek frekanslı antenler ithal etmişti. Firma her şeyin bir tür yanlış anlaşılma olduğunu söyleseydi her şey bitmiş olacaktı. Ancak ABD, firmanın ambargoyu kasıtlı olarak ihlal ettiğini ve İran ile iş yapmaya devam ettiğini buldu.

ZTE önce 300 milyon dolar askıda olmak üzere 800 milyon dolar cezaya çarptırıldı Ancak ABD daha sonra şirketin yönetim kurulunu tümden değiştirmesini rica etti. Çinli şirket bunu istemedi ve durum çıkmaza girdi. Neyse ki firma geçtiğimiz hafta pes etti ve ticaret bakanlığı son adımı uygulamaya koyarak yasağı kaldırdı.

ZTE bir kez daha ABD’li üreticilerle ticaret yapmaya başladığında, yaklaşan nubia Z18 akıllı telefonunu ya da geçen sene tescillenen Axon 9 ve Axon 9 Pro amiral gemilerini göreceğiz.

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