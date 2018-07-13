Android ve iOS işletim sistemli akıllı telefonlarda Snapchat mesajlarını arşivlemek ve kaydetmek için izlenmesi gereken aşamalara bakacağız. Snapchat mobil dünyada kendini imha eden mesajlar gönderme konseptini hayata geçiren uygulamaydı ve bu nedenle çok sevildi. Bu özellik Snapchat’ten gönderilen ve alınan snap’lerin ve metin mesajlarının görüntülendikten sonra silineceği anlamına geliyor. Kendini imha eden mesajları arşivlemek / kaydetmek ve Snapchat story’lerinde paylaşılan fotoğraf ve videoları indirmek için çeşitli yöntemler – araçlar var. Bu küçük rehberimizde Snapchat mesajlarını arşivlemek ve kaydetmek için ne yapabileceğinize bakacağız.

Zaman zaman önemli bir diyalogda geçen mesajları kaydetmek isteyebilirsiniz. Bu tür içerikleri, diğer mesajlar gibi görüntülendikten sonra kaldırılmayacak şekilde arşivleyerek kayıt altına alabilirsiniz. Snapchat bunu yapmanın kolay bir yolunu sunuyor.

Android ve iOS: Snapchat Mesajlarını Arşivlemek ve Kaydetmek

Öncelikle Android ya da iOS işletim sistemli akıllı telefonunuzdaki Snapchat uygulamasını açın ve sol alt kısımda yer alan sohbet butonuna dokunun.

Karşılıklı konuşmanızda geçen mesajı kaydetmek istediğiniz arkadaşınızla olan konuşmayı görüntüleyin.

Ardından kaydetmek – arşivlemek istediğiniz spesifik mesajın üzerine dokunun. Mesaj kaydedilecektir.

Benzer şekilde, bu ileti dizisindeki veya diğer görüşmelerdeki diğer mesajları da arşivleyebilirsiniz.

Bazı önemli noktalara geçelim:

Mesajlar konuşmadaki iki kişi için de kaydediliyor. Yani karşınızdaki kişi hangi mesajı kaydettiğinizi görebiliyor, siz de aynı şekilde onun arşivlediği mesajı görebiliyorsunuz.

Mesajı arşivleyen – kaydeden kişi Unsave seçeneğini kullanarak işlemi iptal edebiliyor.

seçeneğini kullanarak işlemi iptal edebiliyor. Kaydedilen mesaj her iki tarafta da gri ile işaretlenmiş şekilde beliriyor.

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