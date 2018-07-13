Instagram Hesabını Başkasının Kullanıp Kullanmadığını Öğrenmek için ne yapabileceğinize değineceğiz. Instagram hayli popüler bir sosyal ağ ve servisin şu an 1 milyarı aşan sayıda aktif kullanıcısı olduğu biliniyor. Instagram hesabınızı başkasının ele geçirdiğini ya da kullandığını düşünüyor olabilirsiniz. Instagram hesabınızın ele geçirildiği / başkası tarafından kullanıldığı ile ilgili şüpheleriniz varsa böyle bir durumun gerçekten olup olmadığını öğrenmek isteyeceksinizdir. Bu küçük rehberimizde Instagram hesabını başkasının kullanıp kullanmadığını öğrenme ile ilgili neler yapabileceğinizi ele alıyoruz.

Instagram Hesabını Başkasının Kullanıp Kullanmadığını Öğrenmek

Takip Edilenleri Kontrol Etmek

Instagram’da profil sayfanıza erişin ve takip ettiğiniz hesapları inceleyin. Daha önce takip etmediğiniz kişi, sayfa ve hashtag’ler olup olmadığını tespit edin.

Arama Geçmişine Göz Atmak

Instagram arayüzünde arama kutucuğuna dokunun ve Suggested ile Recent‘ten oluşan arama geçmişini inceleyin. Burada Suggested bölümü altında öneriler olduğu için siz sadece Recent kısmından son dönemde yapılan aramaları inceleyin. Sizin aramadığınız bir kişi ya da sayfa ile ilgili arama olup olmadığını kontrol edin.

Beğenilen Fotoğraf ve Videolara Bakmak

Hesabınızı birisi ele geçirdiyse / kullanıyorsa bir fotoğraf ya da videoyu kasıtlı olarak veya yanlışlıkla beğenmiş olabilir. Beğendiğiniz iletileri kontrol ederek böyle bir durum olup olmadığını tespit edin.

Profil ve Bildirimleri Kontrol Etmek

Profilinize göz atın; biyografinizde değişiklik olup olmadığını ve sizin bilginiz dışında herhangi bir fotoğraf / videonun paylaşılıp paylaşılmadığını kontrol edin.

Bu aşamaların herhangi birisiyle ilgili olağandışı bir durum tespit ettiyseniz hesabınızın şifresini derhal değiştirin ve iki aşamalı doğrulama sistemini etkinleştirin. Üçüncü parti uygulamalarda Instagram hesabınızla oturum açtıysanız bu uygulamalardan kurtulun.

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