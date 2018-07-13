Samsung Galaxy J4 Recovery Mode’a girme işlemi için ne yapmanız gerektiğine bakıyoruz.
Samsung Galaxy J4 Recovery Mode’a Girme
Öncelikle akıllı telefonun güç tuşunu kullanarak cihazın kapanmasını sağlayın.
Cihaz kapandıktan sonra Güç + Ana ekran + Ses yükseltme tuşlarına basın ve basılı tutarak bekleyin.
Ekranda Samsung logosu görünene dek bekleyin ve logoyu görünce tuşları bırakın. Ekranda “No command” mesajıyla birlikte Android logosunu görürseniz paniğe kapılmayın, bir süre bekleyin.
Samsung Galaxy J4 akıllı telefon recovery mode’a girecektir. Seçenekler arasında gezinmek için (aşağı – yukarı) ses tuşlarını kullanabilirsiniz. Bu menüde Enter işlevi içinse güç tuşundan yararlanmanız gerekecek.
Eğer bir işleminiz varsa onu tamamladıktan sonra telefonunuzu yeniden başlatmak için reboot system now seçeneğinin üzerine gelerek güç tuşuna basın.
Soru, yorum ve değerlendirmeleriniz için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.