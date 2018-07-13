Xiaomi Mi 8 Explorer Edition geçtiğimiz mayıs ayında tanıtılmış ve Mi 8 sürümleri arasında en gelişmiş ve en pahalı model olmuştu. Önceleri yalnızca tek bir yapılandırmaya sahip olduğu söylenmişti: 8 GB RAM ve genişletilemeyen 128 GB depolama alanı.

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition İki Farklı Bellekle Geliyor

TENAA’daki yeni listeleme Çinli devin, telefonun farklı depolama seçeneklerine sahip bazı sürümlerini hazırladığını gösteriyor. Görüntülerden ve model numaralarından açıkça görebiliyoruz ki söz konusu telefon gerçekten de Mi 8 Explorer. Doküman 4 GB, 6 GB ve 8 GB RAM’in yanı sıra 64 GB 128 GB ve 256 GB depolama alanlarına işaret ediyor.

Henüz Xiaomi’nin bu bellek seçeneklerini nasıl eşleştirmeyi planladığını bilmiyoruz. Çünkü şimdilik sadece 8 GB / 128 GB kombinasyonu resmileşti. Tahminler 4 GB RAM‘in 64 GB’lık bellekle ve belki de 6 GB RAM’in 256 GB’lık depolama alanıyla eşleşeceği yönünde.

Xiaomi tarafından açıklanan resmi fiyat, 8 GB / 128 GB versiyonu için yaklaşık 570 dolar. Ancak diğer versiyonlar henüz resmi bir fiyatlandırma yapılmamış.

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