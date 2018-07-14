İki Yeni Apple iPad Modeli Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz aylarda EEC‘de çok sayıda Apple cihazı listelenmiş ancak bunların hiçbiri, henüz çok erken olduğu düşünüldüğünden, yeni iPhone’lar olarak görülmemişti. Duruma bakılırsa söz konusu model numaraları Cupertino merkezli şirketin birkaç yeni iPad‘i piyasaya sürmeye hazırlandığını gösteriyor.

İki Yeni iPad Modeli Gün Yüzüne Çıktı

İlk olarak nisan ayında farkedilen bu bilinmeyen model listesi, iOS 11 yerine iOS 12’yi gösterecek şekilde bir süre önce güncellenmiş. ECC bununla birlikte iki modeli daha eklemiş: A1895 ve A1980. Listelenen model numaralarının hiçbiri daha önce Apple tarafından kullanılmamışlar.

Model numaralarının üst sınıf tabletlere, muhtemelen yenilenmiş iPad Pro’ya işaret ettiğiyle ilgili bir söylenti var. Bazı kaynaklar, bu cihazın daha güncel bir tasarıma sahip olacağını iddia ediyor. İnce çerçeveli 11 inç ekran ve iPhone X gibi, home veya Touch ID düğmesinin olmadığı bir Pro serisi hayal edin.



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