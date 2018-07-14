Oppo A3s: 6.2 inç Çentikli Ekran ve Snapdragon 450 Yonga Seti

Oppo, A3s adındaki yeni bütçeye uygun akıllı telefonunu duyurdu. Görünüşe bakılırsa bu tam anlamıyla yepyeni bir cihaz değil, sadece tekrardan elden geçirilmiş bir Oppo A5 olacak.

Oppo A3s: 6.2 inç LCD Ekran ve Snapdragon 450 Çipseti

Oppo A3s, 720 x 1520 piksel çözünürlüklü, 19:9 en boy oranına sahip, 6.2 inç bir IPS ekran taşıyacak. Oppo bunu FullView ekranı olarak adlandırıyor ve yüzde 88,8 ekran-gövde oranına sahip olduğu söylenmiş ancak muhtemelen çentik hesaba katılmıyor.

Qualcomm’un Snapdragon 450 yonga seti 2 GB RAM ve 16GB’lık genişletilebilir depolama alanıyla destekleniyor.

A3s, derinlik algılaması için ikincil bir 2 MP lens ve arka tarafında f / 2,2 diyafram açıklığına sahip 13 MP bir ana kamera ile geliyor. Özçekim kamerası f / 2,2 açıklık, 8MP çözünürlük ve AI Beauty efektleri sunuyor.

Telefon, 4,230 mAh‘lik cömert bir pile sahip ve Android 8.1 Oreo’nun üzerine giydirilen Oppo’nun kendi Color OS 5.1 arayüzünü çalıştırıyor.

Oppo A3s, 15 Temmuz’dan itibaren Amazon.in, Flipkart ve PayTM ile bazı çevrimdışı mağazalarda satışa sunulacak. Resmi fiyatı yaklaşık 160 dolar olacak.

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