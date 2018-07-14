9 Ağustos‘taki resmi tanıtıma yaklaştıkça Samsung‘un yeni Galaxy Note9’u ile ilgili sızıntılar da gittikçe artıyor. Bugün telefonun tanıtım posteri olduğu iddia edilen ilginç bir fotoğrafımız var.

Fotoğraf bize çift kamera, flaş ve kalp ritmi monitörünü barındıran yatay bölgenin hemen altındaki parmak izi sensörünün cihazın arkasındaki yeni yerleşimini gösteriyor. Ayrıca cihazın kulaklık jakından vazgeçmediği göze çarpıyor.

Samsung Galaxy Note9’un Tanıtım Afişinde Sarı S Pen Dikkat Çekti

Ancak asıl ilgi çekici olanı mavi bir Note9’un sarı bir S Pen ile eşleştirilmiş olmalı. Sadece stylus’ın üst kısmı mavi, böylelikle telefonun yanına yerleştirildiğinde sırıtmayacağı düşünülmüş.

Samsung’un bu yılki Note için daha cesur renkler hazırladığını duyduğumuzda böylesine bir hamle beklemiyorduk. Elbette bu yalnızca onaylanmamış bir sızıntıdan ibaret ancak ya doğru çıkarsa? Yorumlarda ne düşündüğünüzü bizimle paylaşın.

Bilgileri tazelemek adına; Note9’un 6.4 inçlik bir Super AMOLED Infinity ekran, Exynos 9810 veya Snapdragon 845 çipset, 6 GB RAM (muhtemelen 8’e kadar) ve 4,000 mAh pil ile gelmesi bekleniyor.

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