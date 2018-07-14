Huawei‘nin alt markası olan Honor, en yeni amiral gemisi akıllı telefonu Honor 10’un çok iyi bir satışa ulaştığını duyurmaktan mutluluk duyuyor.

Şirket dünya çapında 3 milyondan fazla ünite satmayı başarmış. Daha önce bir milyon satış olarak duyurulan kilometre taşı, cihazın piyasaya sürülüşünden yalnızca bir ay içinde elde edilmiş.

Tüm Dünyada 3 Milyon Huawei Honor 10 Satıldı

Honor 10 en iyi donanım özellikleriyle ilk kez mayıs ayında piyasaya sürüldü. 5,85 inç 1080 x 2280 çentikli dokunmatik ekran, 8 GB RAM, 128 GB depolama ve Huawei P20, P20 Pro, Mate 10 ve Mate 10 Pro gibi cihazlarda kullanılan Kirin 970 yonga setine sahip. Aynı zamanda çift 16 MP + 24 MP bir arka kamera düzeneği, 24 MP özçekim lensi ve 3,400 mAh pili var.

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