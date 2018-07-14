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Tüm Dünyada 3 Milyon Huawei Honor 10 Satıldı

Huawei Honor 10

Huawei‘nin alt markası olan Honor, en yeni amiral gemisi akıllı telefonu Honor 10’un çok iyi bir satışa ulaştığını duyurmaktan mutluluk duyuyor.

Şirket dünya çapında 3 milyondan fazla ünite satmayı başarmış. Daha önce bir milyon satış olarak duyurulan kilometre taşı, cihazın piyasaya sürülüşünden yalnızca bir ay içinde elde edilmiş.

Tüm Dünyada 3 Milyon Huawei Honor 10 Satıldı

Honor 10 en iyi donanım özellikleriyle ilk kez mayıs ayında piyasaya sürüldü. 5,85 inç 1080 x 2280 çentikli dokunmatik ekran, 8 GB RAM, 128 GB depolama ve Huawei P20, P20 Pro, Mate 10 ve Mate 10 Pro gibi cihazlarda kullanılan Kirin 970 yonga setine sahip. Aynı zamanda çift 16 MP + 24 MP bir arka kamera düzeneği, 24 MP özçekim lensi ve 3,400 mAh pili var.

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