Yeni HTC U12+ Güncellemesi Cihazı Çok Daha İyi Hale Getiriyor

HTC, Tayvan’daki U12+‘lar için yeni bir güncelleme yayımlamaya başladı. Yeni yazılım sürümü haziran güvenlik yamalarıyla birlikte geliyor. Ayrıca kamera uygulamasına otomatik yakınlaştırma işlevi de ekliyor.

HTC’nin resmi değişim günlüğüne göre, telefondaki basınca duyarlı düğmelerin problemli davranışlarını optimize etmek adına çalışılmış. Ayrıca, belirli eylemleri gerçekleştirmek için aygıtı sıkmanıza izin veren Edge Sense özelliği de iyileştirilmiş.



HTC U12+ Otomatik Yakınlaştırma Özelliği Kazanıyor

Bazı HTC U12+ kullanıcılarının söylediklerine göre basınca duyarlı düğmeler artık daha hızlı ve daha az gecikmeli hissettiriyor. Kenardaki çift dokunma hareketi ise daha isabetli çalışıyor.

Yeni güncelleme Tayvan’da yayında ve 422 MB indirme boyutuyla geliyor. Yükledikten sonra 1.21.709.3 sürümüne geçiş yapmış oluyorsunuz. Umarız benzer bir sürüm yakında uluslararası birimlere de gelecektir.

Soru ve görüşleriniz için forum sayfamızı ziyaret etmeyi unutmayın.