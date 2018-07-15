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24 Haziran’daki Honor 9X Etkinliğine Hazır Olun

Honor 9X

Honor akıllı telefon üreticisi 24 Haziran’da düzenlenecek bir etkinlik için medya davetiyesi göndermeye başladı. Son raporlara göre söz konusu telefonun adı Honor 9X.

24 Haziran’daki Honor 9X Etkinliğine Hazır Olun

24 Haziran'daki Honor 9X Etkinliğine Hazır OlunHedef ülke bu kez Hindistan. Cihazın Honor 9X olarak adlandırılması bekleniyor. Ancak donanım anlamında henüz yeni piyasaya sunulan Honor 9i ile arasında bir farklılık olmayacak. 1080 x 2280 piksel çözünürlüğe sahip, çentikli, 5.84 inç LCD bir ekran ve Kirin 659 yonga setinin yanı sıra 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı sunulacak.

24 Haziran'daki Honor 9X Etkinliğine Hazır Olun

Arkaya yerleştirilen kamera düzeneğinde 13 MP ana ve derinlik algılama için 2 MP ikincil bir lens yer alacak. Ön yüzdeki özçekim lensi 16 MP çözünürlüğünde ve 2.0 µm özelliğinde olacak. Cihaz 3000 mAh bir bataryadan güç alıyor ve Android 8.0 işletim sistemini çalıştırıyor. Bunun üzerie EMUI 8.0 arayüzü kurulmuş.

Honor 9i’nin Çin’de 218 dolardan satışa sunulduğunu görmüştük. Bu da 9X’in yine benzer bir fiyatla gelebileceğini gösteriyor.

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