Büyük beğeni toplayan vivo NEX S, hem görünüm hem de yenilik anlamında iyi bir başarıya imza attı. Neredeyse çerçevesiz 6.59 inç Super AMOLED ekran, ekran içi parmak izi okuyucusu ve periskop özçekim kamerası ile akıllı telefon meraklılarının anında ilgisini çeken bir ürün.

Ancak her şeyde olduğu gibi vivo NEX S de kusursuz bir ürün değil. Bunun bazı örnekleri var ancak en çok dile getirilenler arasında Color OS Android ROM‘unun hayal kırıklığına uğratan can sıkıcı performansı var.

Dayanıklılık Testinden Çıkan Vivo NEX S Fena Görünmüyor

Jerry Rig Everything isimli popüler YouTube kanalı uzun zamandır beklenen NEX S dayanıklılık testini nihayet gerçekleştirdi ve sonuçlarını yayımladı. Donanım dayanıklılığı ve uzun ömürlülük konularında yalnızca birkaç ufak hataya rastlanmış. NEX S’in her an kırılmaya hazır bir cam parçası olduğu düşünüldüğünde bu esasında etkileyici.

Kanalın birkaç bulgusunu özetlemek gerekirse; düğmeler de dahil olmak üzere kenarlar tümüyle metal. Ön ve arka cepheler ise cam. Ekran çizilmeye karşı direnç konusunda safirin birazcık gerisinde. Cihaz şaşırtıcı biçimde güçlü bir yapıya sahip. Gövdesi bazı aygıtlara göre daha esnek ancak yapısal bütünlük yeterince iyi. Özçekim kamerası gibi olası arıza noktalarına gelindiğinde burada kullanılan metal ve cam hayal kırıklığına uğratmıyor.

