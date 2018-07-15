Leagoo S10 ve Ekran İçi Parmak İzi Sensörü

Ekran içi parmak izi teknolojisi giderek daha popüler hale geliyor ve Leagoo’nun sıradaki S10 ise akıllı telefonu bunu kanıtlamak için burada. Ünlü bir Twitter paylaşımcısı Roland Quandt’a göre şirketin yaklaşan amiral gemisi Leagoo S10 bir ekran içi parmak izi okuyucusuna sahip olacak.

Leagoo S10 Ekran İçi Parmak İzi Sensörüne Sahip Olacak

Görünüşe bakılırsa bu teknoloji vivo X21 UD ve NEX modellerine özgü kalmayacak gibi görünüyor. Xiaomi’nin en yeni Mi 8 Explorer’ı da bu havalı özelliği sunuyor; hatta Meizu 16’ı da buna sahip olacak. Bu, OEM’lerin söz konusu teknolojiyi benimsemeye başladığını bizlere gösteriyor.

Leagoo isimli bu küçük marka çıkaracağı S10 amiral gemisi ile üst sınıf akıllı telefon arenasına etkileyici bir giriş yapmak istiyor. Genel anlamda konuşmak gerekirse şirket bu zamana kadar 300 Euro‘dan daha pahalı bir cihaz çıkarmadı. O nedenle eğer Leagoo bunu sürdürürse ekran içi parmak izi sensörüne sahip daha ekonomik cihazlar görmeye başlayabiliriz.

Telefonun 19:9 en-boy oranına sahip 6.21 inçlik FHD+ bir ekran, 6 ya da 8 GB RAM ve 64 GB’tan 256 GB’a kadar değişen depolama seçenekleri sunması bekleniyor. Cihaz ayrıca arka tarafta 20MP + 13MP ve 16MP + 8MP şeklinde iki farklı kamera çeşidine sahip olacak. Ekran içi parmak izi sensörü daha pahalı sürümde sunulacak.

Çipsete gelindiğinde Leagoo, ya yeni Snapdragon 710’u ya da Helio P60 / P70’i kullanacaklarını açıkladı. Leagoo S10’un eylül ayında bir yerlerde çıkması bekleniyor. O zamana dek cihazın sızdırılan donanım özelliklerinde değişiklikler olabilir.