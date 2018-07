in

Motorola‘nın adlandırma şemasına artık alışmış durumdayız. Bu nedenle Moto E5 Play için zaten ucuz olan Moto E5’in biraz daha ekonomik bir sürümü olduğu söylenebilir. Şirket şimdi de Moto E5 Play Android Go Edition‘ı dünya çapında tanıttı. Bu da orijinal Moto E5 Play’in daha da kırpılmış bir sürümü anlamına geliyor.

Android Go Edition, muhtemelen adından tahmin ettiğiniz gibi Android Oreo Go‘yu temel alıyor. Bu işletim sistemi epey düşük donanımlar üzerinde çalışabilmesiyle biliniyor. Böylece ekonomik telefonların fiyatlarının daha da düşmesini sağlıyor. Standart E5 Play ile karşılaştırıldığında, Android Go Edition biraz daha büyük, ancak daha ucuz bir ekrana, daha az RAM’e ve daha küçük bir pile sahip.

Moto E5 Play Android Go: Ekonomik ve Büyük Ekranlı

Cihaz bir üst modelde sunulan 5,2 inç 720p ekran, 2 GB RAM ve 2,800 mAh pilin aksine, 5,84 inç ekran, 480 x 854 piksel çözünürlük (16:9 en/boy oranı), 1 GB RAM ve 2,100 mAh pil ile geliyor.

Özelliklerin geri kalanı çoğunlukla aynı: Snapdragon 425 yonga seti, her ikisi LED flaşlı 8 MP birincil kamera ve 5 MP özçekim kamerası, 16 GB genişletilebilir depolama alanı ve arkaya konumlandırılan parmak izi sensörü.

Cihazın Siyah, Koyu Göl ve Flaş Grisi renkleriyle gelmesi bekleniyor. Avrupa’da fiyatlandırma 109 avro olacak. Motorola, cihazın bu ayın sonuna kadar Latin Amerika pazarına da giriş yapacağını söylemiş. Türkiye marketi için düşünülüyor mu bunu hep beraber görelim.

