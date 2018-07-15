Bloomberg‘in raporuna göre Adobe, ürün stratejisini değiştirme kararı almasıyla birlikte iPad’e Photoshop’un tam sürümünü getirmeye hazırlanıyor.

Adobe’nin Creative Cloud baş yapım sorumlusu Scott Belsky, son röportajında şunları söyledi:

Benim arzum, bunları mümkün olan en kısa sürede piyasaya sürmektir. Photoshop gibi sofistike ve güçlü bir ürünü alıp iPad gibi modern bir cihazda çalıştırmak için yapılması gereken birçok şey var.

Adobe’nin şu anda iPad’de bulunan Express sürümü var. Daha kaslı sıradaki versiyon sayesinde iPad’inizde hazırladığınız tasarımları kolayca diğer cihazlarınızda görüntüleyebileceksiniz.

Photoshop, 2019’da iPad Tabletlere Geliyor

Belsky’ye göre, medya ve eğlence alanında iş sahibi insanlar giderek artan bir oranda masaüstü bilgisayarlardan ziyade tabletleri tercih ediyorlar.

Adobe, ekim ayında yapılacak olan yıllık MAX yaratıcı konferansında iPad için Photoshop‘u ortaya çıkarmayı planlarken, mühendislik tarafında bir süreliğine gecikme yaşandığını belirten kaynaklar, uygulamanın 2019’da marketlere gireceğini söyledi.

Adobe, hangi iPad modellerinin destekleneceğine dair herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak mevcut iPad Pro’lardaki performansın temel alınacağını tahmin ediyoruz. A10 işlemcili yeni iPad ve kalem desteği konularında da desteğin tam olacağı düşünülüyor.



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