Geçen seneki IFA‘da Sharp bu yılın ikinci çeyreğinde yeni akıllı telefonlarını piyasaya sunmaya hazır olacağını duyurmuştu. Bu zaman aralığı daha sonra haziran ayı sonuna dönüştü, ancak Sharp öyle ya da böyle bu hedefini tutturamadı.

Şimdiyse söz konusu telefonlar pek yakında Avrupa kıyılarına ulaşmaya hazırlanıyor. Sharp Aquos C10 daha küçük bir bataryaya sahip Aquos S2‘nin yeniden adlandırılmış hali olacak.

Sharp B10 ve Aquos C10 İnce Çerçeveleriyle İlgi Topladı

Snapdragon 630 yonga seti, 4 GB RAM, 64 GB depolama, çift 12 MP + 8 MP arka kamera düzeneği ve 2.700 mAh pil ile çentikli 5.5-inç 1080 x 2040 dokunmatik ekranla birlikte geliyor. Android 8.0 Oreo çalıştırıyor ve NFC’ye sahip. Yurt dışı fiyatı 399 Euro olarak belirlenmiş.

Öte yandan Sharp B10, 5.7 inç 720 x 1440 ekran, arkada iki adet 13 MP kamera, 1.5 GHz sekiz çekirdekli işlemci, 3 GB RAM, 32 GB depolama alanı ve 3.840 mAh bataryaya sahip daha alt uç bir model olacak. Bu kez sebebi bilinmeyen bir şekilde Android 7.0 Nougat kullanılacak ve 299 Euro ile raflardaki yerini alacak.