BlueFin Research’den gelen yeni bir araştırmada Apple‘ın bu sene piyasaya süreceği üç yeni iPhone’a odaklanmak istediği belirtiliyor. Bu nedenle şirketin iPhone X ve iPhone SE üretimini tamamen durdurmayı planladığı açıklanmış.

Apple, iPhone X ve SE Üretimini Durdurma Kararı Aldı

Apple’ın bu yılın sonunda hedeflediği 91 milyon birim üretime başarıyla ulaşacağı söylenmiş. 2019 yılı içinse Cupertino merkezli şirketin yeni iPhone üçlüsü için 92 milyon üretimi hedeflediği aktarılmış. Şu anki iPhone kullanıcılarının az sayıda yenilik nedeniyle cihazlarını yükseltmediği ve dolayısıyla 2018’in bunun için iyi bir fırsat olarak görüldüğü paylaşılmış. Apple’ın bu nedenle normalden daha yüksek bir satış performansına ulaşacağı belirtilmiş.

Cihazların piyasaya çıkmasıyla yeni üç iPhone’un dört çeyrek boyunca sırasıyla 20, 60, 45 ve 40 milyon birim satacağı düşünülüyor. Analistlere göre büyük ekranlı iPhone X en çok satan model olacak ve onu daha ekonomik olan iPhone izleyecek. iPhone 8 serisinin üretimden kaldırılacağı ile ilgili şu an için bir haber bulunmuyor.

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