Apple SMS’le Ödeme Yapma Sistemini Tanıttı

Apple Pay Cash, WWDC 2017’de PayPal ve Venmo‘ya alternatif olarak tanıtıldı. Birisine iMessage üzerinden para göndermenizi ve diğer tarafın parayı Apple Pay hesabına almasını sağlıyor. Teoride kira, faturalar, biletler, yiyecekler ya da kısaca paranın kullanıldığı her şey için geçerli oluyor. Apple yeni hizmetini YouTube‘da yayımladığı dört yeni videoyla tanıttı.

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Apple Pay Cash, Aralık 2017’deki iOS 11.2 güncellemesinden bu yana Amerika Birleşik Devletleri’nde mevcuttu. Greendot Bank’ın yardımıyla geliştirilmiş ve temelde P2P (kişiler arası) para transferlerinin ücrete tabi olmamasını sağlıyor. Yine de eğer kredi kartı kullanılıyorsa veya tüccar ABD dışındaysa, işlemin yüzde 3 kadarı gibi bir ücretin geçerli olduğu söyleniyor.



Apple Pay Cash tüm ön ödemeli kartlarla çalışmıyor ve kredi kartından banka kartına para aktaramıyorsunuz. Doğru bir finans kültürüne sahipseniz zaten bunu yapmamalısınız. Fakat birçok kişi tarafından denenmiş görünüyor ve Apple sonuç olarak bu duruma açıklık getirmek zorunda kalmış. Ayrıca hediye kartlarından para transferi yapılması da söz konusu değil.

Apple Pay Cash, Cüzdan uygulamasından ekleniyor. Doğrulama ve etkinleştirme için bir dizi adımı izlemeniz gerekiyor ve işiniz bittikten sonra arkadaşlarınıza para göndermeye başlayabiliyorsunuz. Örnek bir videolarını izlemek için buraya tıklayabilirsiniz.



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