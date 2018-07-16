Geçtiğimizin senenin Mate serisinde farklı tür ekranlar kullanılmıştı. Mate 10 alışılmış LCD panelle gelirken, Mate 10 Pro’da daha gelişmiş AMOLED ekran tercih edilmişti. Yeni ortaya çıkan bir rapor Huawei‘in bu yıl da benzer bir karar vereceğini gösteriyor.

Huawei Mate 20 Pro OLED Ekranla mı Geliyor?

Endüstri kaynaklarına göre, Mate 20 Pro yalnızca OLED ekrana sahip olmayacak, aynı zamanda Mate RS Porchse Design gibi ekranı kıvrımlı olacak. Kaynak ekranın, Mate RS’de tercih edilen LG yerine Çinli panel üreticisi BOE tarafından üretileceğini söylüyor. Ekran içi parmak izi okuyucusu da beklenenler arasında.

Ne yazık ki sızıntı da Mate 20 ile ilgili herhangi başka bir şey söylenmemiş. Ancak BOE’nin yeni OLED ekranları ekim ayındaki çıkışa yetiştirmek için bugünden itibaren seri üretime geçeceği paylaşılmış. Diğer yandan Huawei Mate 20 Pro’nun 5 kameraya sahip olacağı ile ilgili bir sızıntı daha vardı. Bunların ikisinin önde ve üçünün ise arkada olacağı söylenmiş. Şirket, HiSilicon Kirin 980 çipsetini hâlâ duyurmuş değil.

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