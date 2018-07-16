Oppo geçtiğimiz ay Paris’te Find X amiral gemisini duyurmuştu. Bugünse Hindistanlı müşterileri için söz verdiği gibi özel bir etkinlik düzenledi. Oppo India yetkilileri ve Çin’den gelen temsilcilerin katılımıyla şirket, yeni muntazam cihazının tüm özelliklerini tanıttı; fiyat ve erişilebilirlik dahil.

Oppo Find X, 3 Ağustos’ta Hindistan’da Çıkıyor

Cihaz hem Bordeaux Kırmızısı hem de Buzul Mavisi renkleriyle Flipkart üzerinden satışa sunulacak. Belirlenen fiyat 875 dolar ya da 750 avro. Şimdiden ön siparişe açıldı ve asıl satışlar çevrimiçi veya fiziksel mağazalardan 3 Ağustos’ta başlatılacak.

Oppo Find X’in 8 GB RAM’i ve iki depolama alanı olacak: 128 GB ve 256 GB. Yalnızca ikinci seçenek ülkede sunulacak. Cihazın bir diğer özelliği ise Oppo Find 7’den 4.5 yıl sonra üst düzey bir yonga setine sahip ilk Oppo olacak.

Cihaz Snapdragon 845 çipsete ve 6,42 inç bir AMOLED ekrana sahip olacak. Çerçeve neredeyse yok. Özçekim kamerası cihazın üst kısmından fırlayan bir düzenekle aktive oluyor. Şirket temsilcilerinin aktardığına göre ön sipariş veren kullanıcılar yaklaşık 210 lira değerinde hediye çeki kazanıyor. Diğer yandan Oppo Find X Lamborghini Edition da ülkede çıkış yapacak ancak bunun için henüz bir tarih verilmemiş.

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