Her ne kadar MediaTek çipsetlerinde üç çekirdek tasarımından vazgeçmiş görünse de, Samsung bu fikre şans vermeye devam etmek istiyor. Yeni bir iddia Ice Universe‘den geliyor ve sıradaki Exynos 9820 yonga setiyle ilgili. Kaynağa göre 9820 iki adet Mongoose M4 çekirdeği bulunduracak ve bunlara modifiye edilmemiş iki dizi ARM çekirdeği eşlik edecek. ARM’in DynamIQ mimarisi sayesinde bu üç küme her yapılandırmada çalışabilecek.

Samsung Exynos 9820’de 3 CPU Kümesi Bulunacak

2 + 2 + 4 çekirdek konfigürasyonü 2 adet Mongoose M4 çekirdeği, 2 yüksek performanslı Cortex-A76 veya Cortex-A75 çekirdeği ve 4 adet düşük güç tüketimli Cortex-A55 çekirdeği anlamına geliyor. Saat hızları hala bilinmemekte ancak Exynos 9820’nin bir amiral gemisi olduğu göz önüne alındığında, muhtemelen teoride 3.30GHz‘e ulaşabilen yeni Cortex-A76 çekirdeklerini kullanacaktır. ARM’e göre bu hız gerçek yaşam koşulları altında farklılık gösterebilir.

Ancak eğer Samsung’un Mongoose M4’ü ARM’ın yeni Cortex-A76’sından daha yüksek performanslıysa, Samsung’un neden bu üç kümeli CPU tasarımını tercih etmek isteyeceği henüz bilinmiyor. Zira sadece iki kümenin kullanıldığı Mongoose M4 + Cortex-A55 kağıt üzerinde daha mantıklı görünüyor.

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