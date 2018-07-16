Eğer Samsung Galaxy S8 ile Galaxy S9’u birbirinden ayırmak güç geliyorsa (ya da Galaxy S8+ ve Galaxy S9+’ı), bu durumun Note 9 ve Note 8 için de farklı olmayacağını şimdiden paylaşalım. Bu gerçek aşağıdaki görüntü sayesinde ortaya çıkıyor. Kendisi Galaxy Note 9’un tanıtımı için hazırlanan bir basın görseli. Cihaz kesinlikle selefi gibi görünüyor, en azından bu açıdan bakıldığında.

Samsung Galaxy Note 9, Galaxy Note 8’e Fazlasıyla Benzeyecek

Tabii bir akıllı telefon ehliyseniz muhtemelen alt çerçevenin öncekinden daha küçük olduğunu farketmişsinizdir. Aynı zamanda ekranının köşelerine de biraz daha kıvrım kazandırılmış.

Daha önce sayısız kez sızdırıldığı gibi asıl tasarım değişikliği arka tarafta olacak. Parmak izi sensörü, çift kamera düzeneğinin barındığı yatay adanınhemen altına alınacak.

Genel anlamda bakıldığında Samsung Galaxy Note 9, Galaxy Note 8 karşısında tıpkı Galaxy S9+ ve Galaxy S9, Galaxy S8+ ve Galaxy S8 karşısında nasılsa öyle görünecek.

Yeni amiral gemisi, New York şehrinde düzenlenecek bir etkinlikle 9 Ağustos’ta tanıtılacak. Samsung Galaxy S9+ ile aşağı yukarı aynı donanımı taşıyacak ancak 8 GB RAM ile ayrılacak.

Asıl farklılık sunulan 4000 mAh bataryada olacak. Tabii bunun yanı sıra şimdi Bluetooth desteğiyle gelecek olan S Pen kalemi de unutulmamalı. Her zaman olduğu gibi telefonun 6.4 inç ile selefinden daha büyük ekranlı olması bekleniyor.

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