Meizu CEO’su Jack Wong, 26 Ağustos’ta Meizu 16 adındaki sıradaki amiral gemisini duyuracak. Yeni serinin ortaya çıkmasına bir aydan fazla bir süre var ancak bir Weibo kullanıcısı cihazın büyük ebatlı sürümünün ön panelini sızdırmayı başarmış. Yeni telefonun yanlarında neredeyse hiç çerçeve bulunmayacak ve son derece ince üst ve alt kenarları olacak.

Meizu 16 Plus’ın Aşırı İnce Paneli Sizi Şaşırtabilir

Meizu 16 Plus’ın cam paneli Çin’deki bir bileşen fabrikasında üretilmiş ve boyutunu daha iyi anlamak adına Oppo Find X ile yan yana koyulmuş. Beğenilen bu telefon 156,7 mm uzunluğa ve 74,2 mm genişliğe sahip. Görüntülere göre Meizu 16 Plus 160 mm’den uzun ve 76 mm’den geniş olmayacak.

Bu ölçüler Meizu 16 Plus’ın 6,5 inç bir ekrana sahip olacağını gösteriyor. Sızıntının kaynağına göre aynı zamanda OLED bir paneli olacak. Üst çerçevede sadece özçekim kamerası için bir yuva var. Ancak çerçevenin iç kısmını gösteren ikinci fotoğrafta yakınlık sensörü ve LED bildirim ışığı için de yerler açıldığı görülüyor. Bu ise biraz garip.

Meizu 16 serisinde parmak izi sensörlü en az bir model bulunacak. Dokunmaya duyarlı mBack tuşu da iddialar arasında. Aynı zamanda Snapdragon 845 yonga setini kullanacak ve vapor chamber teknolojisine sahip olacak. Fiyatın 4000 yuandan az olması bekleniyor. Bu da 600 dolar veya 510 avro demek.

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