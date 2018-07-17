Meizu 16 hakkında bu zamana kadar birçok şey duymuştuk ve bunların çoğu doğrudan CEO’nun elinden çıkıyordu. Snapdragon 845‘in Plus sürümüne güç vermesi bekleniyordu ve bugün yapılan AnTuTu benchmark testinin sonuçları da tam olarak bunu gösteriyor.

Meizu 16 Sıra Dışı Bir AnTuTu Skoruna İmza Attı

Teste bakılırsa her şey oldukça olumlu görünüyor. Zira söz konusu modelin Plus adını taşıyacak sürümün ta kendisi olduğu tahmin ediliyor. Ancak hızlı bir araştırma yapan kullanıcılar alınan 291,866 puanın Xiaomi’nin oyuncu akıllı telefonu Black Shark’ı bile geçtiğini farketmiş.

Bu da ya puanın meşru olmadığını gösteriyor ya da vapor chamber soğutma teknolojisinin işini harika bir şekilde yerine getirdiğini kanıtlıyor. Daha küçük ekranlı modelin, Snapdragon 710 çalıştıracağı için vapor chamber ile gelmeyeceği düşünülüyor.

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