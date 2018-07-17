Samsung yalnızca bu senenin başında 10 nm teknolojisine sahip GDDR6 belleklerin üretimine başlamıştı. Bunlar grafik kartlarına özelken, şimdiyse bir kez daha endüstri standartlarını değiştirecek 8 gigabit LPDDR5 çip üretimine başladığını açıkladı. Hedefte yeni nesil Galaxy’ler ve diğer tüm akıllı telefonlar var.

Samsung Galaxy S10’lar Yeni Nesil 8 Gb LPDDR5 RAM’lerle Gelebilir

Bu çiplerle 6400 Mbps hızında veri transferi vaat ediliyor. Bu da şu anki telefonlarda kullanılan ve 4266 Mbps hızında çalışan LPDDR4X çiplere göre yüzde 50 iyileşme demek. Söz konusu hız, çipler 1.1 V modundayken elde ediliyor. Daha az güç tüketen 1.05 V modunda ise 5500 Mbps hıza ulaşılıyor.

Voltaj sabit olmadığından, çalışma hızına göre değişkenlik gösteriyor. Derin uyku modundayken LPDDR4X’in yarısı kadar güç tüketiyor. Genel kullanımda aşağı yukarı yüzde 30 daha az şarj harcayacağı düşünülebilir.

Samsung, yeni çiplerindeki bant genişliğinin yapay zeka uygulamalarında ve 5G’li telefonlarda sıkça kullanılmasını bekliyor. Firma şimdiden LPDDR5 çiplerinin 8 GB RAM’li bir sürümünü test etmiş. Şirket yeni RAM’lerini Kore’deki Pyeongtaek fabrikasında üretecek.

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