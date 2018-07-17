Xiaomi Kurucusu Daha Fazla Bekleyemedi ve Mi Max 3 Görüntülerini Yayımladı

Yalnızca dün Mi Max 3‘ün bir başka perakende kutusuyla karşılaşmıştık. Beraberinde telefonun donanım özellikleri büyük ölçüde açığa çıkmıştı. Şimdiyse resmi çıkışa yalnızca iki gün kala, Xiaomi’nin kurucusu Bin Lin sıradaki cihazları için birçok yeni görsel yayımladı.

Xiaomi Kurucuları Mi Max 3 Görüntülerini Yayımladı

İşlenmiş görüntüler bizlere cihazın hali hazırda bilinen tasarımı hakkında biraz daha bilgi veriyor. Aynı zamanda bazı renk seçenekleri de ortaya çıkarıyor.

Önde 6.9 inç IPS bir ekranımız var ve çerçeveleri göreceli olarak ince. Sonuçta ekonomik bir phablet ile karşı karşıyayız. Ayrıca çentiğinin olmaması da bir artı. Cihazın arkasının metal olduğu anlaşılıyor. Çift kamera düzeneğinin yerleşimi de dahil olmak üzere Redmi Note 5 Pro ve Redmi 6 Pro tasarımları güçlü şekilde hissediliyor.

Görüntülere bakarka Mi Max 3’ün altın, mavi ve siyah renk seçenekleriyle geleceğini söyleyebiliriz. Geriye, iddia edildiği gibi cihazın Snapdragon 710 çipsetli bir Pro sürümünün olup olmayacağının açıklanması kalıyor.

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