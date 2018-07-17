Xiaomi’nin Twitter hesabı, Mi A2 ile ilgili merak uyandıran paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Son olarak seriye Xiaomi Mi A2 Lite’ın katılacağı doğrulanmıştı. Bunun ardından dün biri ilk kez Mi A2 Lite’ı yanlışlıkla satışa çıkardı ve telefonun 190 dolarlık fiyatı, özellikleriyle birlikte doğrulandı. Cihaz aşağı yukarı bir Redmi 6 Pro. Tek farkı MIUI yerine stok Android kullanıyor olması (Mi A2’nin 6X olması gibi).

Xiaomi Mi A2 Lite 4000 mAh Bataryasıyla 24 Temmuz’da Çıkacak

Xiaomi Mi A2 ile Lite sürümü arasındaki fark ekranla başlıyor: 5.99 inçe karşı 5.84 inç. Çözünürlük aynı ancak çentik kullanılmış. Ayrıca Snapdragon 625’den 660‘a geçiş de oldukça önemli.

Kamera departmanı da değişiyor. Lite modelinde daha düşük çözünürlüklü derinlik algılama ve özçekim kamerası sunulacak. Ancak her şey daha kötü değil. A2 Lite ilginç bir şekilde 3010 mAh batarya yerine 4000 mAh bataryayla gelecek.

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