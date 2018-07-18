in Haberler

Honor Note 10 Devasa Ekranıyla Göz Dolduruyor

Honor Note 10 Devasa Ekranıyla Göz Dolduruyor

Huawei Honor Note 10‘un çıkışı yaklaşıyor ve bugün telefonun ilk canlı görüntülerini görmüş olabiliriz. Techtastic, cihazın Nintendo Switch ile yan yana konulduğu bazı fotoğraflarını paylaştı. Görünüşe göre Not 10, boyutu itibariyle konsolun 6.2 inç LCD ekranından daha küçük olacak ancak çok ince çerçeveleri sayesinde 6.9 inç bir AMOLED ekran taşıyacak.

Honor Note 10 Devasa Ekranıyla Göz Dolduruyor

Nintendo Switch konsolu 4 inç yüksekliğinde, 9.4 inç uzunluğunda ve 0.55 inç derinliğinde. Akıllı telefon ölçüleriyle 238.7 x 101.6 x 14 mm demek oluyor. Honor Notu 10, benzer bir yüksekliğe sahip olacak, ancak bir akıllı telefon ve taşınabilir bir oyun konsolu olmadığı için, genişlik ve derinlik değerleri daha az olacaktır.

Honor Note 10 Devasa Ekranıyla Göz Dolduruyor

Geekbench listelemesinde Honor Note 10’un Android 8.1 tabanlı EMUI 8.1 arayüz, Kirin 970 çipset ve 6 GB RAM ile geleceğini öğrenmiştik. Bir söylentide pilin 6,000 mAh kapasiteli olacağı paylaşılıyordu ancak bunun doğru olmadığı ortaya çıktı. Yine de böyle bir gövdede büyük kapasiteli bir kullanılacaktır.

Soru ve görüşleriniz için forum sayfamızı ziyaret etmeyi unutmayın.

BU KONUNUN İÇERİĞİNİ DEĞERLENDİRİN

Sitemizi ziyaret ettiğiniz için teşekkürler. Okumuş olduğunuz bu içerik, daha önceden gelen ziyaretçilerimiz tarafından olumlu olarak değerlendirildi. Bu içeriği internette arayan diğer kullanıcıların daha kolay bulmasını sağlamak için siz de yıldızlara tıklayarak yüksek bir değerlendirme yapın. Ek bir bilgi daha verelim: Bu içeriğe şimdiye kadar 1 ziyaretçimiz değerlendirme yaptı ve değerlendirme ortalaması ise şimdilik 5,00 üzerinden 5,00.

KötüOrtaİyiÇok İyiMükemmel

Yeniden görüşmek üzere!

İşleniyor...