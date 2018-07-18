Huawei Honor Note 10‘un çıkışı yaklaşıyor ve bugün telefonun ilk canlı görüntülerini görmüş olabiliriz. Techtastic, cihazın Nintendo Switch ile yan yana konulduğu bazı fotoğraflarını paylaştı. Görünüşe göre Not 10, boyutu itibariyle konsolun 6.2 inç LCD ekranından daha küçük olacak ancak çok ince çerçeveleri sayesinde 6.9 inç bir AMOLED ekran taşıyacak.

Honor Note 10 Devasa Ekranıyla Göz Dolduruyor

Nintendo Switch konsolu 4 inç yüksekliğinde, 9.4 inç uzunluğunda ve 0.55 inç derinliğinde. Akıllı telefon ölçüleriyle 238.7 x 101.6 x 14 mm demek oluyor. Honor Notu 10, benzer bir yüksekliğe sahip olacak, ancak bir akıllı telefon ve taşınabilir bir oyun konsolu olmadığı için, genişlik ve derinlik değerleri daha az olacaktır.

Geekbench listelemesinde Honor Note 10’un Android 8.1 tabanlı EMUI 8.1 arayüz, Kirin 970 çipset ve 6 GB RAM ile geleceğini öğrenmiştik. Bir söylentide pilin 6,000 mAh kapasiteli olacağı paylaşılıyordu ancak bunun doğru olmadığı ortaya çıktı. Yine de böyle bir gövdede büyük kapasiteli bir kullanılacaktır.

Soru ve görüşleriniz için forum sayfamızı ziyaret etmeyi unutmayın.