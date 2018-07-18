İçeriden aktarılan bilgilere göre Samsung, katlanabilir ekranlı telefon çıkaran ilk marka olmak istiyor. Kaynağa göre bu önümüzdeki yılın başında gerçekleşecek ve şirket bunun yüksek fiyatlı telefonlara olan talebi yeniden canlandıracağına inanıyor. Katlanabilir Samsung telefon fikri yeterince güç kazanmış görünüyor.

Yine de hemen gerçekleşmeyecek. Sırada, oyuncuları hedef alan başka bir Samsung cihazı var ve kod adı “Winner“. Fiyatı en az 1,500 dolar ya da muhtemelen çok daha fazla olacak. Cihazın fiyata daha az duyarlı bir kitleyi hedef aldığı düşünülürse bu gerçek olabilir.

Prototipi gören insanların aktardığına göre katlanabilir ekran tam açıldığında 7 inç ölçüyor ancak taşınabilirlik için cüzdan gibi katlanabiliyor. Katlandığında ekran içeride kalıyor ve bu nedenle bildirimleri göstermesi için ikincil bir ekran düşünülmüş ve ana kamera “arka tarafa” yerleştirilmiş.

Katlanabilir 7 İnç Samsung Telefonu İçin 2019’un İlk Ayları Gösteriliyor

Samsung, 2019’un ikinci yarısında katlanabilir telefonların daha geniş çapta benimseneceğini düşünüyor (muhtemelen fiyatlar daha akla yatkın olacak). Galaxy S ve Note’un yanına yeni üçüncü bir seri daha eklenmiş olacak.

Şirket yöneticileri bunu uzun yıllardan beri akıllı telefon tasarımlarındaki en büyük devrimlerden biri olarak görüyor ve projeyi Samsung için bir öncelik haline getirmişler.

Söylentiler sık sık başka bir Samsung projesinden daha söz ediyor. Cihazın kod adı Lux ve Galaxy Note9 ile beraber tanıtılacağı aktarılıyor. 300 dolar fiyat etiketiyle yüksek kaliteli bir müzik çalar olarak pazarlanacak.

Müzik çalar sesle kontrol edilecek ve sesi yalnızca odadaki belirli bir kişiye aktarma yeteneğine sahip olacak. Doğal olarak Bixby’den güç alacak.

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