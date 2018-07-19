Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9+ piyasaya ilk çıktığında, sahneyi 0.2 saniyeye kadar kaydedebilen 720p @ 960 fps yavaş çekim moduna sahipti. Şimdiyse bu kayıt süresini 0.4 saniyeye çıkaran yeni bir 480 fps modu tanıtıldı.

Bununla birlikte varsayılan süper yavaş çekim modu 480 fps olmuş oldu. Eğer 960 fps kayıt yapmak isterseniz artık otomatik moda geçmeniz gerekecek. Bu kararın ardındaki asıl nedeni anlamak kolay değil. Ancak otomatik çekim modunun gayet iyi çalıştığını söylerek belki biraz teselli olabiliriz.

Galaxy S9 ve S9+ 480 fps Yavaş Çekim Desteği Kazandı, Ancak Bir Bityeniğiyle

Fotoğraf makinesindeki AR Emoji özelliği de güncellemeyi kurduktan sonra daha istikrarlı hale geliyor. Ayrıca telefonun genel kararlılığını ve güvenliğini atıran Android temmuz yaması da yükleniyor. Şimdilik güncellemenin Hindistan ve Güney Kore’de yayımlandığı bilgisine sahibiz.

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