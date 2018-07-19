AB rekabet komisyonu şefinin geçen haftaki raporunda, Amerikalı şirketin pratiklerinin uygun bulunmadığını duymuştuk ve şimdi sonuçlarını görüyoruz. Avrupa Komisyonu bu sabah arama devini rekor kıran 4,3 milyar avro para cezasına çarptırdı.

Kaliforniya merkezli şirket, Android işletim sistemini “genel internet aramasında Google’ın baskın konumunu güçlendirmek” amacıyla kullanmakla suçlu bulundu.

Avrupa Birliği, Google’ı 4.3 Milyar Avro Cezaya Çarptırdı

AB, firmaya pratiklerini değiştirmesi için 90 gün verdi ya da ortalama günlük gelirinin yüzde 5’ine kadar oranda cezayla karşı karşıya kalacağını söyledi. Bu para cezası tarihte tek bir firma için uygulanan en büyük miktar.

Firma, AB’de ilk kez sorunlarla karşılaşmıyor. Şirket daha önce de rekabete aykırı davranışları nedeniyle suçlandı. Android’in OEM’leri Google’ı varsayılan arama motoru olarak ayarlamaya zorlamaması gerektiği bildirilmişti. Ayrıca Google Play’e erişmek için Chrome’un önceden kurulu olması zorunluluğu kınanmıştı.

Şirketin, mobil üreticilerin rakip işletim sistemli cihazlar satmasına ve bu cihazlara kendi arama servislerini ve uygulamalarını kurmasına izin vermesi gerektiği bildiriliyor.

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