Dün Meizu 16‘nın ince panelinin gösterildiği canlı fotoğrafları sizlerle paylaşmış ve aynı zamanda oyuncu akıllı telefonlarını bile geride bırakan AnTuTu puanından söz etmiştik. Bu sızıntılara imza atan kullanıcı şimdi de CEO’nun Weibo hesabına göz atarak, cihazdaki kameranın özelliklerinin listelendiği şu tabloyu ortaya çıkarmış.

Meizu 16 Ana Kamerası 12 MP Çözünürlük Sunuyor

Girdilere bakılırsa telefon f / 1.8 lens açıklığı bulunan 12 MP bir ana kameraya sahip olacak. Cihazın ağustos ayının sonunda iki farklı sürümle gelmesi bekleniyor. Bunlar Snapdragon 710’lu ekonomik bir model ve Snapdragon 845 kullanan Plus isimli bir model olacak. Bu gelişmiş modelde özel bir soğutma ile ekran içi parmak izi okuyucusu yer alacak.

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