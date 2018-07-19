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OnePlus 6 Kamera Kalitesi Yeni Güncellemeyle İyileşiyor

OnePlus, en yeni amiral gemisi OnePlus 6 için bir OxygenOS 5.1.9 güncellemesi yayımladı. Aynı işletim sisteminin açık beta versiyonunda OnePlus 5’e sunulan güncellemeyle benzerlik gösteriyor. Uzun süredir konuşulan kameradaki “yağlı boya efekti” problemi nihayet ortadan kalkmış görünüyor.

OnePlus 6 Kamera Kalitesi Yeni Güncellemeyle İyileşiyor

OxygenOS 5.1.9 OnePlus 6'da Kamera Kalitesini İyileştiriyor

Güncelleme genel görüntü kalitesini de optimize ediyor. Değişim günlüğünde ayrıca yerel kamera uygulamasında Google Lens desteğinden bahsedilmiş. Özçekim kamerası şimdi Özçekim Portre modu için Beauty efektlerini desteklemeye başlamış.

Yazılıma geçersek, bazı kullanıcılar “V” hareketinin yanlışlıkla çalışmasından şikayetçiydi. Bu sorun şimdi düzeltilmiş. WiFi artık daha kararlı çalışmaya başlamış ve arabalarla aradaki Bluetooth uyumluluğu genişletilmiş.

Tüm bunlarla birlikte, her zamanki “genel hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler” ifadesi geçilmiş ve Google’ın Temmuz ayı güvenlik paketinin dahil edildiği not düşülmüş.

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